https://fr.sputniknews.africa/20230704/trois-francais-sur-quatre-sestiment-perdants-avec-emmanuel-macron-1060336314.html

Trois Français sur quatre s’estiment perdants avec Emmanuel Macron

Trois Français sur quatre s’estiment perdants avec Emmanuel Macron

Une immense majorité de Français estiment être les perdants de la politique menée par Emmanuel Macron, selon un récent sondage. Une tendance tenace depuis la... 04.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-04T18:13+0200

2023-07-04T18:13+0200

2023-07-04T18:13+0200

france

emmanuel macron

sondage

popularité

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/08/0e/1045999191_0:293:3071:2021_1920x0_80_0_0_0bb4a326bdfa9ca96f92a023c964276a.jpg

Popularité en berne. Mis en délicatesse par les récentes émeutes, Emmanuel Macron ne pourra pas se rassurer en regardant les derniers sondages. 75% des Français se considèrent en effet comme perdants depuis que le chef de l’État a été réélu, rapporte une enquête Ifop-Fiducial pour Sud Radio.Les employés sont parmi les principaux déçus (85% à se dire perdants). Le constat dépasse les clivages politiques, puisque 87% des sympathisants de gauche, 65% des sympathisants de droite et 86% des sympathisants de RN et Reconquête se disent perdants.La perception des catégories privilégiées par la politique française est aussi éclairante. 68% des Français estiment ainsi que ce sont les chefs d’entreprises qui profitent le plus du quinquennat d’Emmanuel Macron. 41% des sondés estiment également que les fonctionnaires et les habitants des grandes villes sont gagnants depuis la réélection du Président français.Un Président ébranléDepuis plusieurs mois, le dirigeant français est malmené par les sondages. 70% des Français estiment qu'Emmanuel Macron n'est pas un bon Président, indiquait déjà fin mars une enquête du groupe d'études et de conseil BVA.La séquence de la réforme des retraites avait en particulier mis en difficulté le chef de l’État, jetant des milliers de manifestants dans les rues. Marine Le Pen, candidate malheureuse aux deux dernières présidentielles, avait affirmé qu’Emmanuel Macron s’était "bunkerisé" en s’entêtant sur cette réforme.L’image du dirigeant français en a encore pris un coup avec les émeutes qui ont agité les banlieues ces derniers jours. Certains, comme le président du parti Reconquête Éric Zemmour ont ainsi reproché à Emmanuel Macron de faire preuve de mollesse vis-à-vis des émeutiers.Le Président français avait d’ailleurs été vu en train d’assister à un concert d’Elton John alors que plusieurs banlieues du pays plongeaient dans le chaos. Des images qui avaient suscité l’indignation. L’eurodéputé Thierry Mariani avait ainsi fustigé l’attitude "totalement irresponsable" du chef de l’État.

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

france, emmanuel macron, sondage, popularité