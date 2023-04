Marine Le Pen: "Macron est bunkérisé"

https://fr.sputniknews.africa/20230423/marine-le-pen-macron-est-bunkerise-1058801120.html

La présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen, a taclé le Président de la République sur les huées essuyées lors de ses dernières sorties à la rencontre des Français.En rupture avec le peuple"[Le Président] a généré une colère et c'est lui qui est à l'origine du désordre, du chaos et je crois qu'il existe aujourd'hui une rupture totale entre Emmanuel Macron et le peuple français", affirme Marine Le Pen.Elle l’accuse de refuser l’écoute.Le comportement du chef de l’État reflète, selon elle, une "démocratie défaillante", alors que "la démocratie, c’est respecter la volonté du peuple".Les Français donnent leur préférence à Le PenUn sondage du groupe Ifop publié le 20 avril a montré que Marine Le Pen avait dépassé Emmanuel Macron en termes de popularité.À la question de savoir "des deux personnalités suivantes, laquelle préférez-vous?", 47% des sondés se sont prononcés en faveur de l’ancienne candidate à la présidentielle. Le Président a quant à lui totalisé 42% des préférences.Lors de l’élection de 2022, Emmanuel Macron a devancé Marine Le Pen d’un peu plus de 17%. En 2017, il a remporté la présidentielle avec un écart plus sensible: 66,1% du total des suffrages.

