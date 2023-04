https://fr.sputniknews.africa/20230412/ou-est-la-democratie-francaise-macron-interrompu-en-plein-discours-aux-pays-bas--video-1058520308.html

"Où est la démocratie française?": Macron interrompu en plein discours aux Pays-Bas – vidéo

"Où est la démocratie française?": Macron interrompu en plein discours aux Pays-Bas – vidéo

Le discours du Président Macron sur l'Europe tenu à La Haye a été perturbé par des manifestants critiquant la réforme des retraites en France. Il était aussi... 12.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-12T08:11+0200

2023-04-12T08:11+0200

2023-04-12T08:11+0200

france

emmanuel macron

pays-bas

démocratie

retraite

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/0c/1058520139_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1af8e82d343db7d21222e09ad015ddb1.jpg

Le Président français a été rattrapé par les manifestations contre sa réforme des retraites lors d'une visite d'État le 11 avril aux Pays-Bas alors qu'il prenait la parole sur l'avenir de l'Europe devant des étudiants."Vous avez des millions de manifestants dans les rues", ont-ils lancé, alors que le gouvernement français est confronté depuis le début de l'année à une forte contestation de sa réforme visant à reporter de 62 à 64 ans l'âge de départ à la retraite."Ceci est une démocratie et une démocratie est exactement un endroit où l'on peut manifester", a répliqué le chef de l'État lorsqu'il a pu reprendre la parole après une minute d'interruption.Sa décision de recourir à la procédure du "49.3", soit une adoption du texte sans vote en engageant la responsabilité de son gouvernement, a enflammé la contestation en France, avec des manifestations émaillées de violences.Le Président était aussi attendu à la sortie par une trentaine de jeunes Français qui ont scandé: "Macron on est là pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur!"

france

pays-bas

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

france, emmanuel macron, pays-bas, démocratie, retraite