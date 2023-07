https://fr.sputniknews.africa/20230704/instrument-de-lhegemonie-occidentale-le-dollar-doit-etre-abandonne-selon-le-president-iranien-1060333197.html

"Instrument de l’hégémonie occidentale", le dollar doit être abandonné, selon le Président iranien

"Instrument de l’hégémonie occidentale", le dollar doit être abandonné, selon le Président iranien

Le Président iranien a appelé les membres de l’Organisation de coopération de Shanghai à renoncer au dollar américain, qui est un instrument d’hégémonie des... 04.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-04T16:21+0200

2023-07-04T16:21+0200

2023-07-04T16:21+0200

iran

ebrahim raïssi

organisation de coopération de shanghai (ocs)

occident

dollar us

hégémonie

abandon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/03/1059005033_0:63:1378:838_1920x0_80_0_0_5c3da19d1e2c85c0bd1337b421ece3bc.jpg

Intervenant en visioconférence lors du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) mardi 4 juillet, le Président iranien Ebrahim Raïssi a avancé que le dollar devait être éliminé pour mettre en place un nouvel ordre économique.M.Raïssi a ajouté que l’utilisation des monnaies nationales dans le commerce et les paiements entre les membres de l’OCS demandaient davantage d’attention.Il a souligné que Téhéran saluait l’introduction d’instruments financiers fondés sur les technologies modernes afin de faciliter les règlements entre les pays de l’OCS et leurs partenaires.Neuvième membre de l’OCSCe mardi 4 juillet, l’OCS a officiellement annoncé l’adhésion de l’Iran. La République islamique avait signé un mémorandum d’obligations sur son adhésion lors du sommet de Samarcande de septembre dernier.L’Iran est devenu le neuvième membre à part entière de l’OCS, fondée le 15 juin 2001 à Shanghai.L’organisation regroupait initialement six pays: la Russie, le Kazakhstan, la Kirghizie, la Chine, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan. En 2017, l’Inde et le Pakistan l’ont ralliée.

iran

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

iran, ebrahim raïssi, organisation de coopération de shanghai (ocs), occident, dollar us, hégémonie, abandon