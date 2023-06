Le dollar est en train d’être jeté à la poubelle, selon un responsable associatif zimbabwéen

"Je voudrais remercier le groupe des BRICS qui se met en place pour mettre fin à l'hégémonie du dollar américain. Ce monde sera multipolaire parce que les choses changent. Ce dollar américain, personne ne l'utilisera. Il est en train d'être jeté à la poubelle et les Américains s'en rendent compte. Les Américains peuvent voir que les BRICS arrivent et que le Zimbabwe va rejoindre la communauté des BRICS. Et lorsque nous rejoindrons la communauté des BRICS, nous ferons du commerce dans notre propre monnaie, en rouble, en yuan et dans les monnaies du monde entier", ajoute-t-il.