Mauritanie: Démission du gouvernement de Mohamed Ould Bilal

Mauritanie: Démission du gouvernement de Mohamed Ould Bilal

Le Premier ministre mauritanien Mohamed Ould Bilal a remis la démission de son gouvernement au Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Après l'avoir... 03.07.2023, Sputnik Afrique

Le Président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a accepté, lundi, la démission du gouvernement et chargé le Premier ministre démissionnaire, Mohamed Ould Bilal Messoud de former un nouveau gouvernement. La démission du gouvernement mauritanien intervient après les élections législatives, régionales et municipales organisées le 13 mai dernier et la formation d'un nouveau parlement. Ainsi, le Président mauritanien a renouvelé sa confiance en la personne de M. Ould Bilal Messoud pour la troisième fois consécutive, après l’avoir chargé de former un nouveau gouvernement en mars 2022 et en août 2020.

