Émeutes en France: "c'est comme le Titanic" qui "a commencé à couler", selon un ex-ministre algérien

Émeutes en France: "c'est comme le Titanic" qui "a commencé à couler", selon un ex-ministre algérien

Les problèmes structurels de la France ont avant tout touché la partie vulnérable de la population, constate dans Zone de contact Ferhat Aït Ali, ex-ministre... 03.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-03T17:15+0200

2023-07-03T17:15+0200

2023-07-03T17:30+0200

Émeutes en France: «c'est comme le Titanic» qui «a commencé à couler», selon un ex-ministre algérien Les problèmes structurels de la France ont avant tout touché la partie vulnérable de la population, constate dans Zone de contact Ferhat Aït Ali, ex-ministre algérien. Le manque d'hommes d'État au sein du gouvernement, les erreurs économiques et le soutien aveugle à l’Ukraine ont conduit à une vague de violence sans précédent dans le pays.

"Toute cette situation de 2023 se greffe sur un marasme socio-économique et sur une autre mauvaise politique qui est induite par les suites et les conséquences de la crise du coronavirus, et aussi par les conséquences de la crise ukrainienne dans laquelle tout l'Occident s'est impliqué comme partie prenante, quasi directe. Ça a eu des répercussions sur la population, donc ça ne pouvait qu'être plus grave que 2005", estime Ferhat Aït Ali, ancien ministre algérien de l’Industrie.Selon M.Aït Ali, la France, comme le reste de l'Europe, connaît de graves problèmes structurels: "C'est comme le Titanic, quand il a commencé à couler. L'eau entre dans les cabines par le bas. C'est les marginaux et les banlieues défavorisées qui ressentent les effets les premiers. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas seulement défavorisés au plan matériel, mais ils le sont aussi sur le plan politique et intellectuel".Retrouvez également dans ce numéro :- Thomas Mathe Pay Pay, Conseiller principal du Président de la RDC, et Roland Okito Lumumba, fils de Patrice Lumumba, président de la Fondation Patrice Lumumba et ambassadeur à vie de RDC, sur les 63 ans de l’indépendance de la République démocratique du Congo.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

