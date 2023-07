https://fr.sputniknews.africa/20230703/avec-ces-pays-lafrique-pourrait-multiplier-par-30-sa-production-de-lithium-dici-2027-1060313333.html

Avec ces pays, l'Afrique pourrait multiplier par 30 sa production de lithium d'ici 2027

La production de lithium sur le continent africain devrait être multipliée par plus de 30 d'ici 2027, calcule une étude de S&P Global Commodity Insights, citée par Bloomberg.De plus, les exportations de lithium en provenance de ce continent pourraient atteindre 12% de l'offre mondiale, contre 1% en 2022. Les plus gros producteurs pourraient devenir le Mali, la RDC et le Zimbabwe.Le Zimbabwe et la République démocratique du Congo (RDC) pourraient atteindre les 100.000 tonnes de lithium en 2030. Le Mali, près de 200.000 tonnes.Stimulés par la ChineCette augmentation sera effective grâce à l’intensification de l’exploitation liée à une vague d'investissements d’entreprises chinoises.Selon Bloomberg, les terres rares telles que le lithium, le cobalt et le nickel sont essentielles à la production de batteries. La Chine et les États-Unis investissent massivement dans l’extraction de ces métaux en Afrique. Les entreprises chinoises possèdent plusieurs mines au Zimbabwe, au Mali, en République démocratique du Congo (RDC) et en Éthiopie.Un autre exploreur étrangerLes États-Unis étudient également des options pour les matières premières en provenance d'Afrique, note Alice Yu, analyste des métaux et des mines chez S&P Global Commodity Insights. Cependant, le pays n'a pour l'instant que quelques projets provisoires, notamment des accords de coopération avec la RDC et la Zambie.Dans le même temps, le Zimbabwe et la Namibie, suivant l'exemple d'autres pays, commencent déjà à imposer des restrictions aux exportations de lithium.Précédemment, la Russie avait entamé des discussions avec le Zimbabwe concernant l’achat de lithium, avait déclaré à Sputnik le vice-président du sénat zimbabwéen Michael Rueben Nyambuya.

