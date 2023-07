https://fr.sputniknews.africa/20230702/la-responsable-dune-banque-au-maroc-suspectee-davoir-vole-un-million-de-dollars-1060286945.html

La responsable d’une banque au Maroc suspectée d’avoir volé un million de dollars

L’employée d’une agence bancaire au Maroc a été interpellée dans une affaire de détournement de fonds bancaires. Elle est suspectée d’avoir volé plus de 4... 02.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-02T15:05+0200

2023-07-02T15:05+0200

2023-07-02T15:05+0200

maghreb

maroc

banques

vol

détournement de fonds

"Million dollar baby": la police marocaine a interpellé l’employée d’une agence bancaire qui aurait volé dans sa banque.La femme travaillait dans la ville de Tiflet pour une agence bancaire, dont le nom n’a pas été rendu public, selon Atlasinfo. Elle a été visée de plusieurs plaintes, de la part de son établissement, ainsi que de ses clients.Vol et fuiteAu total, elle est suspectée d’avoir détourné des comptes plus de 4 millions de dirhams, soit plus d’un million de dollars.La femme s’est volatilisée, mais a été localisée et arrêtée le 1er juillet à Khémisset. L’enquête est en cours, l’employée a été accusée d’abus de confiance et de détournement de dépôts bancaires.

maghreb

maroc

maghreb, maroc, banques, vol, détournement de fonds