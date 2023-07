Une manifestation de soutien au pouvoir du Burkina, appel à une nouvelle Constitution - images

https://fr.sputniknews.africa/20230701/une-manifestation-de-soutien-au-pouvoir-au-burkina-appel-a-une-nouvelle-constitution---images-1060278386.html

Afin de soutenir les autorités de la transition au Burkina Faso, des milliers de manifestants se sont réunis ce 1er juillet à Ouagadougou. Ils ont aussi appelé... 01.07.2023, Sputnik Afrique

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi dans la capitale Ouagadougou pour soutenir les autorités de transition au Burkina Faso et réclamer la tenue d'un référendum pour adopter une nouvelle Constitution du pays, rapportent des médias. Les manifestants se sont rassemblés dans le centre de la capitale burkinabè pour un meeting à l'appel de la Coordination nationale des organisations de la société civile du Burkina Faso (CNOSC/BF), qui regroupe une vingtaine d'organisations de la société civile, ajoutent les mêmes sources. "Notre souveraineté ne doit plus être partielle mais totale. Elle est non négociable", a déclaré le président de la CNOSC/BF, Alassane Sawadogo. "C'est pourquoi (...) nous disons oui à un changement constitutionnel qui sera basé sur les aspirations et à l'image des réalités burkinabè", a-t-il ajouté. Il estime que la Constitution actuelle du Burkina Faso a été "calquée sur le modèle français" et est "inadaptée au contexte actuel" du pays. Le Burkina est pris depuis 2015 dans une spirale de violences terroristes apparues au Mali et au Niger quelques années auparavant et qui s'est étendue au-delà de leurs frontières. Les violences ont fait depuis plus de 10.000 morts, civils et militaires, selon des ONG, et plus de deux millions de déplacés internes.

