Elon Musk s’interroge sur la provenance des armes utilisées par des émeutiers en France

La vidéo d’un inconnu tirant sur une caméra de surveillance à Nîmes, en pleines émeutes, a interpellé Elon Musk. Le patron de Tesla et de SpaceX a émis un... 01.07.2023, Sputnik Afrique

Lors de la quatrième nuit de violences urbaines ayant embrasé de nombreuses villes françaises, le milliardaire américain Elon Musk a partagé sa réaction à propos d’une vidéo montrant un homme inconnu tirant au fusil à pompe sur une caméra de surveillance dans la ville de Nîmes.Sur son tweet, l’entrepreneur se demande si les armes utilisées par les émeutiers peuvent être acquises légalement dans un pays européen où le contrôle de l’achat et de la détention d’armes à feu est extrêmement rigoureux.La France s’embraseDébutées le 27 juin dans la capitale française suite à la mort de Nahel Merzouk, tué par un tir de policier lors d’un contrôle routier à Nanterre le 27 juin, les émeutes ont rapidement envahi plusieurs autres villes en France.Suite aux affrontements violents entre des civils et les forces de l’ordre qui ont duré plusieurs jours, 45.000 policiers et gendarmes ont été mobilisés dans la nuit de vendredi à samedi.Cependant, en une seule nuit, quelque 1.350 véhicules ont été incendiés, 266 bâtiments ont été incendiés ou dégradés, dont 26 mairies et 24 écoles, et 2.560 feux comptabilisés sur la voie publique, indique le ministère de l'Intérieur. Ces chiffres sont en net recul par rapport à ceux de la nuit précédente.L’instance française a aussi recensé dans la nuit 31 attaques de commissariats, 16 attaques de postes de police municipale et 11 de casernes de gendarmerie, et fait état de 79 policiers et gendarmes blessés.

