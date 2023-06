https://fr.sputniknews.africa/20230630/les-professeurs-de-russe-comme-langue-etrangere-ont-pu-ameliorer-leur-niveau-en-ligne-1060258428.html

Les professeurs de russe comme langue étrangère ont pu améliorer leur niveau en ligne

Les professeurs de russe comme langue étrangère ont pu améliorer leur niveau en ligne

Méthodes d'enseignement de la langue de Pouchkine, manières d’organiser les cours et d’utiliser les ressources pédagogiques électroniques… Plusieurs... 30.06.2023, Sputnik Afrique

Des cours en ligne pour les professeurs de russe comme langue étrangère hors Russie ont été organisés par Rossotroudnitchestvo, agence fédérale russe qui fait la promotion des relations internationales et de la coopération humanitaire entre la Russie et d’autres États.L’ensemble des événements a débuté le 24 juin et se terminera le 1er juillet, avec pour thème "Organisation de cours pour l'enseignement du russe comme langue étrangère à l'étranger". Il s’agit de cours à distance gratuits qui ont réuni plusieurs enseignants.Nouvelles méthodesLes participants ont pris connaissance de nouveaux documents méthodologiques et de la littérature moderne pour l'enseignement de la langue russe. À la fin des cours, tous ont reçu des attestations de formation.Au total, trois volets du programme sont prévus, selon le précédent communiqué de Rossotroudnitchestvo: après le premier qui s’est terminé, le deuxième se déroulera du 9 septembre au 16 septembre 2023 et le troisième du 21 octobre au 28 octobre 2023.

