Voici ce que Kiev a perdu sur le front en 24 heures

Quatre attaques ukrainiennes ont été repoussées en 24 heures sur l'axe de Donetsk, d'après le nouveau bilan de la Défense russe. La Russie a intercepté durant... 29.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-29T16:37+0200

2023-06-29T16:37+0200

2023-06-29T16:46+0200

donbass. opération russe

conflit ukrainien

ukraine

russie

m142 himars

drone

défense

agm-88 harm (missile air-sol)

Au cours des dernières 24 heures, les forces armées ukrainiennes ont continué leurs tentatives d'offensive sur les axes de Donetsk, de Krasny Liman et de Donetsk-Sud. Quatre attaques ont été repoussées sur l'axe de Donetsk, a annoncé ce jeudi le ministère russe de la Défense.Un dépôt de munitions et deux radars de contre-batterie de fabrication américaine AN/TPQ-50 ont été détruits. La défense antiaérienne a intercepté deux projectiles de lance-roquettes multiples HIMARS, un missile air-sol tactique supersonique HARM et 11 drones ukrainiens, a précisé la Défense russe dans son bilan quotidien.Pertes essuyées par Kiev sur les différents axes:

ukraine

russie

2023

