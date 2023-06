https://fr.sputniknews.africa/20230629/prigojine-risquait-de-perdre-son-financement-sil-ne-signait-pas-avec-le-ministere-de-la-defense-1060229658.html

Wagner risquait de perdre son financement s'il ne signait pas avec le ministère russe de la Défense

Wagner risquait de perdre son financement s'il ne signait pas avec le ministère russe de la Défense

Mutinerie de Wagner: Evgueni Prigojine a été notifié qu'il serait privé de financement et ne participerait plus à l'opération en Ukraine s'il ne signait pas de... 29.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-29T12:53+0200

2023-06-29T12:53+0200

2023-06-29T13:31+0200

défense

russie

groupe wagner

evguéni prigojine

financement

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/01/0f/1057596762_0:35:637:393_1920x0_80_0_0_7f67092cbebfec49deaa681f5c33cb4b.jpg

Avant même la mutinerie du 24 juin, le patron du groupe Wagner Evgueni Prigojine avait été notifié qu'il serait privé de financement et ne participerait plus à l'opération en Ukraine s'il ne signait pas de contrats avec le ministère de la Défense. C'est ce qu'a déclaré ce jeudi le parlementaire russe Andreï Kartapolov.Il a été prévenu qu'en cas de refus, Wagner cessera de participer à l'opération militaire spéciale, selon lui. Cela signifie que le financement ne lui sera plus octroyé, a-t-il précisé.D'après sa version, trois éléments se sont conjugués: l'argent, des ambitions démesurées et un état d'excitation, ce qui a viré "à la tentative de haute trahison et à la tromperie de ses compagnons d'armes".La décision d'obliger les formations armées volontaires à signer des contrats avec la Défense russe avant le 1er juillet a été prise le 10 juin. Elle vise à améliorer l'efficacité de ces unités au sein des troupes combattant sur le front.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

défense, russie, groupe wagner, evguéni prigojine, financement