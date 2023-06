https://fr.sputniknews.africa/20230629/macron-qualifie-la-russie-de-puissance-coloniale-qui-destabilise-lafrique-moscou-reagit-1060234677.html

Macron qualifie la Russie de "puissance coloniale" qui déstabilise l’Afrique, Moscou réagit

Macron qualifie la Russie de "puissance coloniale" qui déstabilise l’Afrique, Moscou réagit

La diplomatie russe a dénoncé les propos d’Emmanuel Macron qui a qualifié la Russie de "l'une des seules puissances coloniales du XXIe siècle" et de... 29.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-29T15:49+0200

2023-06-29T15:49+0200

2023-06-29T15:49+0200

maria zakharova

france

russie

emmanuel macron

madagascar

île maurice

afrique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0c/1e/1054119066_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_5e038b159a47c73c5906debf3062b7f4.jpg

La porte-parole de la diplomatie russe a commenté la récente interview d'Emmanuel Macron où il avait qualifié la Russie de "l'une des seules puissances coloniales du XXIe siècle" et de "puissance de déstabilisation de l'Afrique".Et de pointer que l'opinion publique mondiale connaît les "pages sordides de la politique coloniale de Paris".Des "terres d’autrui" toujours détenues par ParisMaria Zakharova a dénoncé le fait que "tout en prétendant être un champion du droit international et de l'intégrité territoriale des États, la France continue de détenir illégalement les terres d'autrui".Parmi ces infractions, elle a énuméré les cas suivants: "le mépris obstiné par Paris des décisions de l’Assemblée générale de l’Onu quant au droit de l’Union des Comores sur l’île de Mayotte", ainsi que "des différends en cours avec Madagascar sur les îles Éparses" ou encore avec l’île Maurice pour l’île de Tromelin.En outre, a rappelé la porte-parole de la diplomatie russe, la France refuse de reconnaître sa responsabilité dans les crimes de guerre et les conséquences des essais nucléaires en Algérie, ainsi que dans l'agression contre la Libye en 2011 et dans la destruction de l'État libyen.Dans le même temps, Paris tente de rejeter la responsabilité des conséquences de ses propres actions criminelles sur les États africains, comme c'est le cas avec le Mali, a conclu Mme Zakharova.

france

russie

madagascar

île maurice

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

maria zakharova, france, russie, emmanuel macron, madagascar, île maurice, afrique