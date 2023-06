https://fr.sputniknews.africa/20230629/le-sud-global-est-marginalise-par-des-institutions-internationales-dominees-par-loccident-1060238783.html

Le Sud global est "marginalisé" par des institutions internationales dominées par l’Occident

Le Sud global est "marginalisé" par des institutions internationales dominées par l’Occident

Les institutions internationales ne sont pas représentatives et avantagent l’Occident au détriment des pays du Sud, a déclaré à Sputnik Anil Sooklal, sherpa de... 29.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-29T18:52+0200

2023-06-29T18:52+0200

2023-06-29T18:52+0200

international

brics

onu

fonds monétaire international (fmi)

monde multipolaire

multipolaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/10/1058639415_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_84aad3a7ed5e230a5040a16cfe74d9ae.jpg

Un déséquilibre flagrant. Les pays en développement ne sont pas bien représentés dans l’architecture mondiale actuelle, a expliqué à Sputnikle sherpa de l'Afrique du Sud pour les BRICS.Les organisations comme la Banque mondiale ou le Fonds Monétaire International (FMI), hérité de l’après-guerre et des accords de Bretton Woods, ne font pas assez de place aux Sud global, qui se retrouve marginalisé. Même l’Onu, institution qui se veut inclusive, n’accorde aucun siège permanent aux pays africains ou latino-américain au Conseil de sécurité, rappelle le responsable.L’alternative des BRICSIl n’est donc pas étonnant que certains pays du Sud soient attirés par le groupe des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), qui représentent réellement l'idée d'un ordre mondial multipolaire.Dans cette même logique, l’abandon du dollar comme monnaie de référence pourrait aussi redonner plus de liberté financière au Sud global. Le processus de dédollarisation s’observe d’ailleurs partout à l’"avant-garde", non seulement du côté des BRICS, mais aussi en Afrique, où l'African Exim Bank a créé un système africain de règlement des paiements, rappelle l’expert.L’abandon du dollar permettrait aussi de se prémunir contre les sanctions économiques, notamment le gel des réserves de changes.La Russie avait d’ailleurs fait les frais de cette logique, les réserves de sa Banque centrale s’étant vues geler par les Occidentaux début 2022. Certains actifs pourraient d’ailleurs être utilisés pour la reconstruction en Ukraine, comme l’avait proposé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Une idée qui effraie de nombreux observateurs, qui craignent la création d’un précédent et pourrait faire effriter la confiance dans la devise européenne et américaine.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, brics, onu, fonds monétaire international (fmi), monde multipolaire, multipolaire