Reconstruire l’Ukraine: "les sociétés occidentales seront payées avec l’argent volé à la Russie"

Reconstruire l'Ukraine: "les sociétés occidentales seront payées avec l'argent volé à la Russie"

"Il y a beaucoup de ressources minières en Ukraine et un potentiel fabuleux en termes d'industrie", rappelle Bertrand Scholler, géopolitologue, à L'Afrique en marche.

Reconstruire l’Ukraine: «les sociétés occidentales seront payées avec l’argent volé à la Russie» «Il y a beaucoup de ressources minières en Ukraine et un potentiel fabuleux en termes d'industrie», rappelle Bertrand Scholler, géopolitologue, à L’Afrique en marche. Selon lui, «toutes les communications, les industries importantes, les terres arables et l’agriculture vont être prises en main par les entreprises étrangères».

Une conférence internationale sur le redressement de l'Ukraine s'est tenue les 21 et 22 juin, à Londres, sous les auspices des gouvernements du Royaume-Uni et de l’Ukraine. Beaucoup d’analystes considèrent de telles réunions comme une division des sphères d'influence entre les puissances occidentales qui déclenchent des guerres dans le monde et tirent profit de la reconstruction des pays ravagés par les conflits.Dans le même sens, il indique qu’"il faut souligner deux choses par rapport à cette conférence de Londres. La première est que cette politique d'investissements massifs est liée d'une part au fait que l'Ukraine est un pays riche. Il y a beaucoup de ressources minières en Ukraine et un potentiel fabuleux en termes d'industrie, en plus du fait qu’elle se trouve sur une zone de transfert d’hydrocarbures via les gazoducs et les oléoducs. La deuxième est que la propagande occidentale insiste sur le fait que l’Ukraine est victime de la Russie, un autre pays beaucoup plus vaste et plus riche et dont les Occidentaux ont confisqué des avoirs énormes, près de 360 milliards de dollars publics et privés".En conclusion, Bertrand Scholler indique que "ce que les Occidentaux appellent la reconstruction d’un pays, c'est de finir en réalité de dépecer ce qui ne l'a pas été par la guerre. C'est-à-dire que toutes les communications, les industries importantes, les terres arables et l’agriculture vont être prises en main par les entreprises occidentales au détriment du peuple ukrainien, qui serait réduit au statut de serf dans son propre pays".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox – Afripods – Podcast Addict► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

