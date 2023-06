https://fr.sputniknews.africa/20230627/des-detenus-tortures-dans-des-centres-de-detention-clandestins-ukrainiens-selon-lonu-1060192582.html

Des détenus torturés dans des centres de détention clandestins ukrainiens, selon l'Onu

Détention arbitraire, disparitions forcées, tortures. Dans son nouveau rapport couvrant les plus d'un an depuis le début du conflit en Ukraine, le... 27.06.2023, Sputnik Afrique

Les Nations unies ont enregistré une augmentation significative des violations de la loi par les forces de sécurité ukrainiennes depuis le début de l'opération militaire spéciale russe, a déclaré ce mardi le Haut-Commissariat aux droits de l'Homme des Nations unies (HCDH). Établi par le bureau du HCDH en Ukraine et présenté à Genève, le rapport couvre la période du 24 février 2022, date du début de l'opération, au 23 mai 2023.Le Haut-Commissariat a "recensé 75 cas de détention arbitraire par les forces de sécurité ukrainiennes, principalement de personnes soupçonnées d'infractions liées au conflit". Il s'agit de 17 femmes, 57 hommes et 1 garçon.Et d'ajouter: "Plus de la moitié des personnes détenues arbitrairement ont été torturées ou maltraitées par les forces de sécurité ukrainiennes. Cela s'est produit pendant que les gens étaient interrogés, généralement immédiatement après leur arrestation".Des distributeurs d'aide humanitaire arrêtésLes conclusions du HCDH sont basées sur 1.136 entretiens avec des victimes, des témoins et d'autres personnes, 274 visites de sites et 70 visites de lieux de détention officiels gérés par les autorités ukrainiennes, qui ont accordé un accès "totalement libre mais confidentiel à tous les sites officiels de détention et aux prisonniers, à une exception près".Selon le rapport, 43 anciens détenus interrogés ont fait état de tortures et de mauvais traitements par des agents des forces de l'ordre, des membres des forces armées ou des gardiens dans des lieux de détention non officiels ou officiels, quoique dans une bien moindre mesure.En outre, le HCDH a documenté l'arrestation de plusieurs civils impliqués dans la distribution d'aide humanitaire dans les territoires passés sous le contrôle de la Fédération de Russie.

