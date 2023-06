https://fr.sputniknews.africa/20230626/le-ministre-russe-de-la-defense-fait-sa-premiere-apparition-publique-depuis-la-crise-wagner--1060161009.html

Le ministre russe de la Défense fait sa première apparition publique depuis la crise Wagner - vidéo

Le ministre russe de la Défense fait sa première apparition publique depuis la crise Wagner - vidéo

Première apparition en vidéo du ministre russe de la Défense après la rébellion avortée du groupe paramilitaire Wagner. Sergueï Choïgou a été filmé en train... 26.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-26T07:31+0200

2023-06-26T07:31+0200

2023-06-26T09:33+0200

donbass. opération russe

sergueï choïgou

russie

armée

défense

conflit ukrainien

ukraine

vidéo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/03/06/1058112300_0:0:1884:1060_1920x0_80_0_0_ed6fd4e674f148336fafea49141a129a.jpg

Le ministre russe de la Défense a effectué le contrôle d’un poste de commandement avancé du groupe de forces Zapad ("Ouest") dans la zone de l’opération militaire spéciale en Ukraine, annonce le ministère ce lundi en publiant une vidéo de l’inspection.Sergueï Choïgou a entendu un rapport du commandant du groupe, le général Evguéni Nikiforov, sur la situation actuelle, la nature des actions de l‘ennemi et l’accomplissement par l’armée russe des missions de combat sur les principaux axes tactiques.Il a exprimé sa satisfaction pour le travail réalisé par les militaires sur les axes tactiques. M.Choïgou a notamment "souligné la grande efficacité de détection et de destruction" du matériel militaire et des soldats de l'ennemi, selon le communiqué.Le rapport a également porté sur la formation de nouveaux régiments de réserve pour le groupe Zapad. Le ministre a en outre tenu une réunion avec les responsables de ce groupe. Il a aussi été filmé en train de faire un tour en hélicoptère.La crise WagnerDes unités du groupe paramilitaire Wagner ont entamé, le 23 juin, une marche en direction de Moscou. Dirigées par le fondateur du groupe Evguéni Prigojine, elles ont occupé le lendemain le quartier-général du district militaire du Sud russe, à Rostov-sur-le-Don.Evguéni Prigojine a affirmé que des camps arrières de Wagner auraient été attaqués et en a blâmé la direction militaire du pays et notamment le ministre Choïgou.Le Président russe s'est adressé samedi à la nation à la télé, qualifiant l’insurrection de "coup de poignard dans le dos". Il a également donné son accord à un entretien entre le Président biélorusse Alexandre Loukachenko et Evguéni Prigojine, qui a eu lieu en fin de journée. Les mutins ont alors décidé de retourner à leur base.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

sergueï choïgou, russie, armée, défense, conflit ukrainien, ukraine, vidéo