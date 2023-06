https://fr.sputniknews.africa/20230626/lavrov-macron-a-vu-la-crise-wagner-comme-une-chance-pour-defaire-strategiquement-la-russie-1060172894.html

Lavrov: Macron a vu la crise Wagner comme une chance pour défaire stratégiquement la Russie

Lavrov: Macron a vu la crise Wagner comme une chance pour défaire stratégiquement la Russie

Observant la mutinerie avortée du groupe Wagner en Russie, Emmanuel Macron espérait que cette crise infligerait une "défaite stratégique" au pays, estime... 26.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-26T17:38+0200

2023-06-26T17:38+0200

2023-06-26T17:38+0200

sergueï lavrov

groupe wagner

russie

emmanuel macron

ukraine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/05/1059048807_143:0:2472:1310_1920x0_80_0_0_405191a74bf40dd8646525a5110b39fb.jpg

Alors que la tentative de mutinerie armée du groupe Wagner n’était pas encore avortée, Emmanuel Macron disait que, de concert avec ses partenaires, ils suivaient de près le développement de la situation en Russie. Or, selon le chef de la diplomatie russe, c’est un autre point qui importait.À son avis, même un écolier est capable de comprendre la position que le chef de la République française défendait:Le ministre russe a ensuite développé qu’en disant cela, le Président français n’avait certainement pas en ligne de mire uniquement l’Ukraine, mais l’ensemble du camp occidental.Et de citer les propos de Vladimir Poutine, qui a déclaré que "toute la machine militaire, économique et d’information de l’Occident collectif" est en marche contre la Russie.L’Occident a pris "ses désirs pour des réalités"Quant à la façon de couvrir les derniers événements en Russie par les pays occidentaux, Sergueï Lavrov a estimé qu’ils visaient à "prendre leurs désirs pour des réalités".Et de revenir sur les informations communiquées par CNN, selon lesquelles les autorités américaines auraient été au courant de la mutinerie armée en voie de préparation.Il s’est en outre penché sur une autre information de CNN, datant d’hier, selon laquelle la partie américaine "s'attendait à ce que la campagne de Progojine contre Moscou rencontre beaucoup plus de résistance et soit beaucoup plus sanglante qu'elle ne l'était en réalité".Et d’ajouter que les services spéciaux russes enquêtaient déjà pour savoir si les services de renseignement occidentaux avaient été impliqués dans la situation du 24 juin.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

sergueï lavrov, groupe wagner, russie, emmanuel macron, ukraine