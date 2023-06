https://fr.sputniknews.africa/20230624/sierra-leone-debut-du-depouillement-apres-un-scrutin-presidentiel-calme-1060141887.html

Sierra Leone: début du dépouillement après un scrutin présidentiel calme

Sierra Leone: début du dépouillement après un scrutin présidentiel calme

Après un vote pacifique, le dépouillement du scrutin a commencé au Sierra Leone où les habitants élisent ce 24 juin le Président, le parlement et les conseils...

Le dépouillement a commencé ce samedi 24 juin en Sierra Leone après un scrutin présidentiel calme malgré des retards. Environ 3,4 millions de personnes étaient appelées à choisir entre 13 candidats, dont le Président sortant Julius Maada Bio qui veut briguer un second mandat face à son principal concurrent Samura Kamara. Les bureaux de vote, ouverts à partir de 07H00 (locales et GMT), ont progressivement fermé dès 17H00 à Freetown et les premiers résultats devraient être connus dans les prochaines heures. La commission électorale a indiqué sur Twitter que le vote s'est fait de "manière pacifique" mais a été marqué par "des problèmes logistiques" dus à l'arrivée "tardive" du matériel électoral dans des zones où le vote a été prolongé. Élections générales au Sierra LeoneLes Sierra-Léonais élisaient aussi samedi leur Parlement et les conseils locaux. Cette élection est déterminante pour "le futur de la Sierra Leone", a affirmé M. Kamara. Elle est la revanche de 2018 entre M.Bio, ancien militaire à la retraite de 59 ans, et M.Kamura, technocrate de 72 ans et chef du Congrès de tout le peuple (APC). M.Bio, candidat du Parti du peuple de la Sierra Leone (SLPP), l'avait alors emporté au second tour avec 51,8% des voix. Un candidat doit recueillir 55% des votes valables pour être élu au premier tour.

