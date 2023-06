https://fr.sputniknews.africa/20230624/lequipage-dun-helicoptere-ka-52-detruit-un-char-sur-laxe-de-donetsk-sud--video---1060139638.html

L’équipage d'un hélicoptère Ka-52 détruit un char sur l’axe de Donetsk-Sud – vidéo

Un char ukrainien a été anéanti sur l’axe de Donetsk-Sud par le missile d’un hélicoptère de reconnaissance Ka-52. La Défense russe a partagé une vidéo montrant... 24.06.2023, Sputnik Afrique

L’équipage d'un hélicoptère de reconnaissance et d’assaut Ka-52 a détruit un char ukrainien tirant sur les positions russes sur l’axe de Donetsk-Sud. Une frappe de missile a fait sauter le véhicule quelques instants après l’avoir touché. Le ministère russe de la Défense a partagé une vidéo de l’opération.La séquence montre le missile en train de toucher la cible et des militaires ukrainiens à proximité. Le char explose quelques secondes plus tard. Après la détonation, quelques soldats ennemis ont réussi à se sauver.

