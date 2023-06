https://fr.sputniknews.africa/20230624/le-kenya-de-tout-coeur-avec-la-russie-apres-la-tentative-demutinerie-1060140635.html

Le Kenya de tout coeur avec la Russie après la tentative de mutinerie

Le Kenya de tout coeur avec la Russie après la tentative de mutinerie

Le ministre kenyan des Affaires étrangères Alfred Mutua a exprimé sa solidarité aux dirigeants russes ce samedi 24 juin dans leurs efforts pour garantir la stabilité et l'État de droit, lors d'une conversation téléphonique avec son homologue russe Sergueï Lavrov, a déclaré ce 24 juin le ministère russe des Affaires étrangères.M.Mutua a exprimé sa satisfaction quant aux résultats de la récente visite de M.Lavrov au Kenya et a "réitéré l'engagement de Nairobi à l'égard des accords conclus".Les deux ministres ont discuté du calendrier des prochains contacts, a conclu le communiqué.Situation tendue en RussieLe 23 juin, des enregistrements audio ont été publiés sur la chaîne Telegram du fondateur du groupe de sécurité privé Wagner, Evguéni Prigojine. Ce dernier a accusé la Défense russe d'avoir frappé les "camps arrières de Wagner". Ce qui a directement été démenti parle ministère de la Défense et le Comité antiterroriste du pays.Une enquête pénale pour "appel à une mutinerie armée" a été ouverte par le Service fédéral de sécurité russe (FSB) suite aux appels d'Evguéni Prigojine de renverser le commandement militaire du pays.Intervenant à la télévision ce 24 juin, Vladimir Poutine a nommé l’insurrection de "coup de poignard dans le dos" lors de son adresse à la nation. "Ceux qui ont organisé la rébellion militaire, qui ont levé les armes contre leurs compagnons d'armes ont trahi la Russie et en répondront", a-t-il souligné.Evguéni Prigojine, fondateur du groupe, a décidé de rebrousser chemin quelques heures après avoir lancé une marche d'unités de Wagner en direction de Moscou. Il a fait cette annoncé à l'issue d'entretiens avec le Président biélorusse Alexandre Loukachenko, organisés avec l'accord de Vladimir Poutine.

