https://fr.sputniknews.africa/20230623/un-sabotage-au-cesium-radioactif-dans-la-zone-de-loperation-speciale-dejoue-par-le-fsb-1060099483.html

Un sabotage au césium radioactif dans la zone de l’opération spéciale déjoué par le FSB - vidéo

Un sabotage au césium radioactif dans la zone de l’opération spéciale déjoué par le FSB - vidéo

Le Service fédéral de sécurité russe (FSB) a signalé l'arrestation de criminels qui tentaient de faire sortir clandestinement de Russie des matières... 23.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-23T07:48+0200

2023-06-23T07:48+0200

2023-06-23T08:27+0200

russie

ukraine

fsb

césium

tentative de sabotage

arrestation

mise en scène

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/01/1d/1045148488_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_31098965f505d2883fa1dbb17c803a88.png

Cinq personnes ont été arrêtées pour avoir tenté d’acheter un kilogramme de substances radioactives afin d’en faire porter le chapeau à la Russie lors de l’opération spéciale en Ukraine. C’est ce qu’a fait savoir ce 23 juin le Bureau central du Service fédéral de sécurité russe.Les suspects ont "entrepris d'acquérir un kilogramme d’isotope de césium-137 pour 3,5 millions de dollars afin de faire sortir clandestinement la substance radioactive de la Russie et de l’utiliser au détriment des intérêts russes dans le cadre de l’opération spéciale".La substance devait ainsi être impliquée dans des mises en scène d’utilisation d’armes de destruction massive.L’instance a précisé que le groupe criminel organisé a agi sous la coordination d’un citoyen ukrainien.D’après le Bureau central du FSB, les suspects sont en train de passer aux aveux.Une affaire de manipulation illégale de substances radioactives et de préparation de contrebande a été ouverte.Hautement dangereuxLe césium radioactif est l'un des principaux radionucléides générateurs de doses, produits de la fission de l'uranium et du plutonium. Il représente un grand danger lorsqu'il est ingéré dans l’organisme de l'homme.Selon les experts, le césium-137 peut être utilisé dans une "bombe sale".

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, fsb, césium, tentative de sabotage, arrestation, mise en scène