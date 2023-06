https://fr.sputniknews.africa/20230623/ramaphosa-le-sommet-de-paris-na-aucun-sens-sans-garanties-sur-cette-centrale-en-afrique-1060115617.html

Ramaphosa: le sommet de Paris n’a aucun sens sans garanties sur cette centrale en Afrique

Ramaphosa: le sommet de Paris n'a aucun sens sans garanties sur cette centrale en Afrique

L'Afrique n'a plus besoin de paroles en l'air, mais d'actes concrets. Les pays occidentaux montreront leur bonne foi en joignant l'acte à la parole, notamment... 23.06.2023, Sputnik Afrique

Le sommet de Paris sur un nouveau pacte financier mondial restera lettre morte si des décisions contraignantes ne sont pas prises sur des projets concrets, notamment la construction en Afrique des centrales hydroélectriques sur le fleuve Congo, a déclaré ce 23 juin le Président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui participe à la rencontre.Selon M.Ramaphosa, la construction de la troisième centrale hydroélectrique près des chutes d'Inga, est un projet prioritaire pour l'Afrique. Pour lui, mieux vaut agir que de se contenter de parler d'aider le continent.Centrales hydroélectriques sur le CongoLa construction des deux centrales hydroélectriques d'Inga sur le cours inférieur du fleuve Congo, a débuté dans l'ouest de la République démocratique du Congo il y a plus de 50 ans.La première centrale a été inaugurée en 1972 et la seconde en 1982. Ces structures fonctionnent aujourd'hui à leur capacité minimale en raison de difficultés techniques.Il était prévu de construire une troisième centrale hydroélectrique, plus grande. Mais le projet, d'un coût de plus de 50 milliards de dollars, n'a pas encore été réalisé. Les experts estiment que si la cascade de centrales hydroélectriques d'Inga est achevée, elle jettera les bases d'un système énergétique unifié en Afrique.

