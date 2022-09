Une nouvelle espèce de poisson-chat découverte dans le fleuve Congo - photo

https://fr.sputniknews.africa/20220920/une-nouvelle-espece-de-poisson-chat-decouverte-dans-le-fleuve-congo---photo-1056236593.html

Appelez-le Clarias Monsembulai. Derrière cette nouvelle appellation se cache une nouvelle espèce de poisson-chat qui a été découverte dans le parc national de la Salonga en République démocratique du Congo (RDC). C’est au Dr Raoul Monsembulai de l’Université de Kinshasa que l’on doit la trouvaille.Le Clarias Monsembulai vient enrichir une biodiversité riche de plus de 10.000 espèces végétales, 400 espèces de mammifères, 1.000 espèces d’oiseaux et 1.250 espèces de poissons. Il s'ajoute également à plus de 128 espèces de poissons déjà identifiées dans le parc national de la Salonga, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et la plus grande réserve de forêt tropicale humide d'Afrique. Cette découverte d’un nouveau type de poisson-chat intervient 40 ans après la dernière.Une biodiversité menacéeRécemment des projets d’exploitation de blocs pétroliers dans le Parc national de la Salonga ont été abandonnés par les autorités. Toutefois, une récente vente aux enchères de 30 blocs pétroliers et gaziers en RDC menace au moins 13 zones protégées, dont le parc national des Virunga, un autre site classé au patrimoine de l’UNESCO.

