Politologue malien: Une Afrique unie avec une monnaie commune serait un concurrent pour l’Occident

Politologue malien: Une Afrique unie avec une monnaie commune serait un concurrent pour l’Occident

Le renouvellement de l'ordre économique international est inévitable. Dans l'espoir apparent d'orienter le processus dans la bonne direction pour l'Occident...

2023-06-23T17:04+0200

2023-06-23T17:04+0200

2023-06-23T17:10+0200

Politologue malien: Une Afrique unie avec une monnaie commune serait un concurrent pour l’Occident Le renouvellement de l'ordre économique international est inévitable. Dans l'espoir apparent d'orienter le processus dans la bonne direction pour l'Occident, Paris a accueilli un sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Selon Abdoul Diallo, politologue malien, les pays du Sud ne se laisseront plus berner par de vaines promesses.

"L'Occident n'a jamais voulu aider l'Afrique", déclare Abdoul Diallo, expert en politique et géopolitique malien, à Sputnik Afrique. Et d’ajouter: "Si leur intention était de voir l'Afrique se débarrasser de la pauvreté, ils auraient agi plutôt que de parler. Nous n'avons pas besoin de beaux discours. Nous avons besoin aujourd'hui de très belles actions contribuant au développement de l'Afrique tout en faisant disparaître la pauvreté".Retrouvez également dans cette émission:- Akende M'membe Chundama, présidente du Parti socialiste de Zambie, sur le bilan des travaux de l’initiative de paix africaine en Ukraine.- Hyacinthe Wendlarima Ouedraogo, enseignant-chercheur burkinabé, sur la volonté de la Finlande de supprimer les aides au développement aux pays africains qui coopèrent avec la Russie.- Thierry Mariani, eurodéputé français, sur la volonté d’Emmanuel Macron de participer au prochain sommet des BRICS.- Bertrand Scholler, analyste français, sur le refus de l’Otan d’un cessez-le-feu en Ukraine et sur les enjeux du prochain sommet de l’Alliance à Vilnius.- Florian Philippot, chef de parti français, sur le nouveau plan européen de soutien à l’Ukraine dans un contexte de contre-offensive ratée.Notre revue de presse traitera des sujets suivants:- La Russie soutient l’adhésion de l’Union africaine au G20- Le système de paiement panafricain contribuera à la réduction de la dépendance au dollar- Forte hausse du PIB rwandais au premier trimestre 2023Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

