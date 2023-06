https://fr.sputniknews.africa/20230623/le-premier-prototype-du-moteur-fusee-le-plus-puissant-au-monde-construit-en-russie--photos-1060114301.html

Le premier prototype du moteur-fusée le plus puissant au monde construit en Russie – photos

Le plus puissant moteur-fusée au monde a vu le jour en Russie. Destiné au lanceur Soyouz-5, ce dispositif conçu par Roscosmos a une poussée dépassant les 800... 23.06.2023, Sputnik Afrique

L’agence spatiale russe Roscosmos a annoncé ce 23 juin avoir produit le premier prototype d’un nouveau moteur-fusée.Selon le groupe, l’engin RD-171MV est conçu pour le lanceur prometteur Soyouz-5.Le prototype a été construit par le groupe de recherche et de production Energomach, une des deux entités de Roscosmos, pour les essais en vol.Ce moteur-fusée à propulsion liquide se démarque de ses concurrents par sa poussée inédite qui devrait dépasser les 800 tonnes. Cette capacité fait de lui le plus puissant au monde.Parallèlement, un autre RD-171MV est en cours d'assemblage pour le deuxième essai en vol d’un autre lanceur Soyouz-5.De plus, Roscosmos souhaite achever la production d’une troisième unité de ce dispositif pour une fusée d'ici le mois d'août.D’après l’agence, il est ensuite prévu de commencer les essais du moteur et sa livraison en série.

