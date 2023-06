https://fr.sputniknews.africa/20230623/le-niger-adopte-un-nouvel-hymne-national-pour-rompre-avec-lheritage-colonialiste-francais-1060105520.html

Le Niger adopte un nouvel hymne national pour rompre avec l’héritage colonialiste français

Le Parlement nigérien a voté à l’unanimité pour remplacer l’hymne national, La Nigérienne, datant de 1961 par un autre texte, Pour l’honneur de la patrie... 23.06.2023, Sputnik Afrique

Le Niger change officiellement son hymne national qui contenait des allusions à la France et au colonialisme, d’après l’agence nigérienne de presse ANP.Le Parlement nigérien a adopté le 22 juin à l’unanimité le projet de loi modifiant la Constitution pour intégrer le texte du nouvel hymne intitulé Pour l’honneur de la patrie.Critiques de La NigérienneL’ancien hymne, La Nigérienne, était entré en vigueur en 1961, une année après l’indépendance du Niger. Composé par le Français Robert Jacquet, il a depuis été critiqué pour l’apologie d’une allusion colonialiste."Soyons fiers et reconnaissants de notre liberté nouvelle!": c’est particulièrement ces vers qui ont fait jaser une grande partie des Nigériens, estimant que le mot "reconnaissant" marque une soumission à la France.La Nigérienne présente "certaines insuffisances, en particulier le paternalisme", a ainsi indiqué en mars le conseil des ministres du pays.En revanche, le nouveau texte met l’accent sur les préoccupations sociales et nationales. "Pour un Niger de paix, libre, fort et uni. Faisons du Niger un symbole de dignité […]. Et pour faire du Niger la fierté de l’Afrique", clame le texte composé par un groupe d’experts nigériens. Le travail pour changer les paroles était mené depuis 2019.Le changement représente "un moment décisif de l'histoire de notre pays qui vient de se doter d'un hymne conforme à la dignité de son peuple", a estimé Mohamet Hamid, ministre de la Culture, à l’issue du vote.Exemple algérienCe changement intervient peu après l’adoption par l’Algérie du texte complet de son hymne national mentionnant la colonisation française.En mai, le Président algérien a fixé par un décret les conditions d’exécution de l’hymne national permettant de jouer l’hymne dit Kassaman dans son intégralité. L’un des couplets est particulièrement hostile à la France. "Ô France! le temps des palabres est révolu […]. Ô France! Voici venu le jour où il te faut rendre des comptes!", proclame ainsi l’hymne composé en 1955, à l’époque où l’Algérie faisait partie de la France.Catherine Colonna, ministre française des Affaires étrangères, a fait part en juin de son incompréhension, regrettant une initiative "à contretemps".

