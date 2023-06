https://fr.sputniknews.africa/20230623/la-russie-uvrera-pour-que-lunion-africaine-fasse-partie-du-g20-dans-un-avenir-proche-selon-lavrov-1060104785.html

La Russie œuvrera pour que l’Union africaine fasse partie du G20 dans un avenir proche, selon Lavrov

La Russie œuvrera pour que l’Union africaine fasse partie du G20 dans un avenir proche, selon Lavrov

Dans un avenir proche, avec le soutien actif de la Russie, l’Union africaine fera partie du Groupe des 20, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères... 23.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-23T11:17+0200

2023-06-23T11:17+0200

2023-06-23T11:47+0200

russie

afrique subsaharienne

maghreb

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/03/1058395001_0:0:3079:1733_1920x0_80_0_0_2df517cc2d0fc85f909771f12ab654f5.jpg

La question de l’intégration de l’Union africaine (UA) au sein du Groupe des 20 sera résolue "dans un avenir proche" avec le soutien actif de la Russie, a fait savoir Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe.L’Union africaine inclut 55 États membres du continent. Depuis février, Azali Assoumani, chef des Comores, assure pour un an la présidence tournante de l’UA.Créée en 2002, l’organisation a pris le relais de l’Organisation de l’Unité africaine (OUA). L'essentiel des institutions de l'Union africaine est situé à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne."L’UA s’inscrit dans la vision d’une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale", selon le site de l’organisation.

russie

afrique subsaharienne

maghreb

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, afrique subsaharienne, maghreb