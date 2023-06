https://fr.sputniknews.africa/20230607/les-initiatives-russie-afrique-vs-le-complexe-de-superiorite-occidental-moscou-sexprime-1059783084.html

Les initiatives Russie-Afrique vs le "complexe de supériorité" occidental: Moscou s’exprime

Lors de son intervention au gala fait en l’honneur des ambassadeurs africains et consacré à la Journée mondiale de l’Afrique, le ministre russe des Affaires étrangères a remercié les pays du continent qui ne s’étaient pas laissés attirer dans les filets de la campagne antirusse et avaient adopté une position équilibrée à l’égard de la crise sécuritaire européenne.Il a noté que Moscou et ses amis africains ne cessaient d’œuvrer pour la sécurité alimentaire sur le continent.Sanctions occidentales et crise mondialeLes sanctions adoptées par l’Occident contre la Russie ces dernières années, surtout après le début de l’opération militaire spéciale russe dans le Donbass en 2022, se sont répercutées sur l’Europe et les États-Unis. Elles y ont fait monter le taux d’inflation, les prix de l’énergie, des carburants et de produits alimentaires.Selon le Président russe, la politique occidentale de dissuasion et d’affaiblissement de Moscou fait partie d’une stratégie à long terme, mais les sanctions ont sérieusement frappé l’ensemble de l’économie mondiale. Vladimir Poutine a indiqué à ce propos que le principal objectif de l'Occident était de détériorer la vie de millions de gens mais que la Russie serait capable de régler les problèmes créés par l’Occident.

