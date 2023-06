https://fr.sputniknews.africa/20230622/une-mine-dor-de-ce-pays-africain-pourrait-augmenter-sa-productionde-17-a-22-tonnes-par-an-1060097557.html

Une mine d’or de ce pays africain pourrait augmenter sa production de 17 à 22 tonnes par an

Une mine d’or de ce pays africain pourrait augmenter sa production de 17 à 22 tonnes par an

La deuxième plus grande mine du Mali pourrait produire plus d'une vingtaine de tonnes d'or par an, selon une mise à jour de la compagnie minière canadienne... 22.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-22T21:50+0200

2023-06-22T21:50+0200

2023-06-22T21:50+0200

afrique subsaharienne

mali

or

production

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/08/0a/1044227935_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0a143731b6f23755d07f928827f2d488.jpg

La production de la mine malienne de Fekola, située à environ 500 km à l’ouest de Bamako, pourrait dépasser les 800.000 onces (soit plus de 22 tonnes) d’or par an grâce au gisement Anaconda, a annoncé la compagnie minière canadienne B2Gold à travers sa mise à jour du 21 juin.Selon l’agence Ecofin, la mise à jour a montré une hausse de 80% des ressources minérales indiquées du projet par rapport à l’estimation de mars 2022. Celles-ci se comptent dorénavant à 2,28 millions d’onces d’or, contre deux millions d’onces pour les ressources minérales inférées.La mine d’or Fekola est la deuxième plus grande du Mali. Les autorités maliennes détiennent une participation de 10% dans le projet.Deuxième producteur d’or en Afrique de l’Ouest derrière le Ghana avec une production au premier trimestre élevée à 165.864 onces, le Mali doit sa position en partie aux performances de la mine d’or Fekola. En 2023, la mine devrait produire 610.000 onces (soit plus de 17 tonnes) d’or, précise Ecofin.

afrique subsaharienne

mali

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, mali, or, production