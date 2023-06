https://fr.sputniknews.africa/20230610/ce-pays-subsaharien-redevient-le-numero-1-de-la-production-dor-en-afrique-1059832673.html

Ce pays subsaharien redevient le numéro 1 de la production d’or en Afrique

Ce pays subsaharien redevient le numéro 1 de la production d’or en Afrique

La hausse de 32% de la production d'or l'année dernière, enregistrée par le Ghana, lui a permis de reprendre à l'Afrique du Sud la place de premier producteur... 10.06.2023, Sputnik Afrique

Le Ghana, premier producteur d’or africain, a perdu la palme en 2021 au profit de l'Afrique du Sud en raison d’une chute drastique de sa production. Mais en 2022, la production d'or s’est montée à 3,7 millions d'onces contre 2,8 millions l'année précédente (+32%), relate le média Zone bourse."Le sous-secteur de l'or à grande échelle a enregistré sa production la plus élevée dans l'histoire du pays en 2022",a déclaré Joshua Mortoti, président de la Chambre des mines du Ghana, devant les membres de l'assemblée générale annuelle.Les raisons du succèsSelon lui, la production nationale d'or a augmenté l'année dernière de 13%, à 3,1 millions d'onces, contre 2,7 millions en 2021. Le secteur à grande échelle y a contribué grâce à la combinaison de la production et de son expansion dans les mines existantes.Dans le cadre du Programme d'achat d'or domestique, les sociétés membres de la Chambre des mines avaient vendu plus de 77.620 onces d'or, a précisé M. Mortoti. Ce programme a été lancé par la Banque du Ghana pour augmenter les réserves.Augmenter les réservesCourant 2022, Le Ghana a enregistré une hausse considérable des réserves d’or de sa Banque centrale. Ce succès s’explique par les changements politiques décidés par Accra afin de doubler les réserves d’or du pays. Car même avec une production d’or élevée, le Ghana se positionnait assez loin dans le classement des pays avec les plus importantes réserves d’or au niveau des banques centrales. La Banque centrale a donc commencé, en 2021, d’acheter de d’or auprès des producteurs locaux. Fin 2022, un autre programme lancé par les autorités a consisté à acheter 20% de la production d’or des compagnies pour payer avec ce métal certaines charges de l’État.

