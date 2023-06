https://fr.sputniknews.africa/20230618/un-cyclone-fait-11-morts-et-20-disparus-dans-le-sud-du-bresil-1060001436.html

Un cyclone fait 11 morts et 20 disparus dans le sud du Brésil

Un cyclone fait 11 morts et 20 disparus dans le sud du Brésil

Onze personnes sont mortes et 20 autres restent portées disparues après le passage d'un cyclone entre jeudi et vendredi dans l'extrême-sud du Brésil, a annoncé... 18.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-18T06:49+0200

2023-06-18T06:49+0200

2023-06-18T06:49+0200

international

brésil

cyclone

mort

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104356/02/1043560290_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_7c65c424685b7cf424486af3bc72069b.jpg

"Selon la sous-préfecture d'Etat de Protection et de défense civile, 11 personnes sont mortes des effets du cyclone", a indiqué dans un communiqué le gouvernement de l'Etat du Rio Grande du Sud, frontalier de l'Uruguay et de l'Argentine. "Dix-huit personnes sont toujours portées disparues à Caraa et deux à Tres Forquilhas", deux localités de l'est de la région, précise le communiqué. En prévention, 602 habitants avaient été évacués des zones à risque. Au total, 2.330 ont vu leur logement endommagé. Le gouverneur de l'Etat, Eduardo Leite, s'est rendu samedi en hélicoptère dans les zones les plus durement touchées, accompagné notamment des secours. À Caraa, un centre communautaire a été transformé en auberge pour accueillir les centaines de sinistrés. Selon lui, les pompiers de l'Etat sont déjà venus en aide à 2.400 personnes dans les régions affectées par le cyclone. "Notre principal objectif est d'abord de protéger et sauver des vies. Secourir les personnes isolées, localiser les disparus et apporter de l'aide aux familles", a dit M. Leite.

brésil

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

international, brésil, cyclone, mort