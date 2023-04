https://fr.sputniknews.africa/20230406/plus-de-9000-personnes-coupees-du-monde-a-cause-du-cyclone-freddy-1058426328.html

Plus de 9.000 personnes coupées du monde à cause du cyclone Freddy

Le cyclone Freddy, qui a déjà battu le record mondial de longévité, a coupé du monde 9.000 personnes sur la côte Est de l’Afrique. 06.04.2023, Sputnik Afrique

Plus de 9.000 personnes sont isolées et sans aide humanitaire dans la province mozambicaine de Zambézie, en raison du cyclone tropical Freddy, a déclaré le 5 avril à l'agence de presse Lusa Helder da Costa, porte-parole de l'Institut national de gestion des catastrophes du Mozambique (INGD),.L'aide alimentaire n'atteint pas les communautés des districts de Luabo et de Chinde. Les routes ont été coupées et les bateaux sont bloqués par les inondations du fleuve Zambèze, a expliqué M.Costa.Record de longévitéLe cyclone Freddy est l'un des cyclones les plus durables depuis plusieurs décennies. Il s’est formé le 4 février au large des côtes Nord de l'Australie. En deux mois, il a parcouru plus de 10.000 kilomètres, traversant l’océan Indien avant d’attendre l’Afrique australe.Freddy s’est abattu pour la première fois sur la côte Est de Madagascar le 21 février et est revenu sur l'île le 5 mars. Au Mozambique, le cyclone a frappé le 24 février puis à la mi-mars, tuant au moins 165 personnes. Selon les chiffres officiels, 605 personnes sont mortes au Malawi, au Mozambique et à Madagascar.

