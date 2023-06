https://fr.sputniknews.africa/20230616/un-helicoptere-de-la-minusma-renverse-par-le-vent-au-mali-des-blesses-1059952226.html

Un hélicoptère de la Minusma renversé par le vent au Mali, des blessés

Un hélicoptère de la Minusma renversé par le vent au Mali, des blessés

Un hélicoptère de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma), s’est renversé par des vents violents... 16.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-16T07:29+0200

2023-06-16T07:29+0200

2023-06-16T07:33+0200

mali

afrique

afrique subsaharienne

minusma

onu

blessés

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/07/09/1045857120_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_836012d9642626aa0a854417475ab11a.jpg

Onze occupants d'un hélicoptère de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation du Mali (Minusma) ont été blessés jeudi quand l'appareil s'est couché après son atterrissage à Gao (nord), a annoncé la Minusma dans un nouveau bilan. L'accident est survenu après un "renversement" de l'appareil "par des vents violents sur le tarmac de l'aéroport de Gao au nord du Mali", a dit la Minusma sur Twitter. Elle a établi un nouveau bilan de "11 blessés maintenant confirmé, dont deux dans un état critique et neuf légèrement". Un précédent bilan donné par la Minusma avait fait état de deux blessés graves. L'hélicoptère, avec 10 passagers et quatre membres d'équipage à son bord, a été renversé vers 15H30 (locales et GMT) alors qu'il venait de se poser et roulait sur la piste voisine de la base onusienne, selon une porte-parole de la Minusma, citée par les médias. La Minusma, avec environ 12.000 soldats déployés au Mali, est la mission de l'ONU ayant subi le plus de pertes dans le monde ces dernières années. Depuis sa création en 2013, environ 190 de ses membres sont morts dans des actes hostiles.

mali

afrique

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

mali, afrique, afrique subsaharienne, minusma, onu, blessés