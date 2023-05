https://fr.sputniknews.africa/20230506/des-casques-bleus-blesses-par-un-engin-explosif-improvise-au-mali-1059086200.html

Des Casques bleus blessés par un engin explosif improvisé au Mali

L'explosion d'une bombe artisanale a fait sept blessés parmi les Casques bleus au Mali. 06.05.2023, Sputnik Afrique

Sept Casques bleus ont été blessés ce samedi 6 mai à 34 km au nord de Douentza, dans le centre du Mali, par l'explosion d'un engin au passage de leur convoi, a indiqué la mission de stabilisation de l'Onu (MINUSMA). La MINUSMA a été instituée par le Conseil de sécurité de l'Onu le 25 avril 2013. Elle doit protéger les civils, assurer le respect des droits de l'Homme et créer des conditions pour l'octroi d'aide humanitaire aux populations. L’image de cette intervention onusienne s’est nettement dégradée dans le pays ces derniers mois. Bamako déplore notamment l’inefficacité de la mission, qui n’a pas su appuyer l’armée malienne dans sa lutte contre le terrorisme, ne lui fournissant pas les renseignements utiles. Fin avril, plusieurs milliers de personnes ont réclamé le départ de la MINUSMA à Bamako.La mission compte environ 12.000 soldats déployés, et c'est celle de l'Onu ayant subi le plus de pertes dans le monde ces dernières années. Depuis sa création, 185 de ses membres sont morts dans des actes hostiles.

avec AFP

