Les BRICS davantage "soudés après le début du conflit" ukrainien, selon l’ambassadeur angolais

À quelque chose malheur est bon, dit le proverbe. Le conflit en Ukraine a permis le renforcement des liens entre les pays des BRICS, a affirmé à Sputnik... 16.06.2023, Sputnik Afrique

Les liaisons entre les pays des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) se sont renforcées et ils travaillent plus étroitement depuis le début du conflit ukrainien et la pluie de sanctions contre la Russie, a déclaré ce 16 juin à Sputnik Afrique l’ambassadeur angolais Augusto da Silva Cunha, en marge du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF).Selon le diplomate, c’est très important pour la stabilisation de la situation dans le monde et pour l'égalité sur la scène mondiale.Les BRICS pour endiguer les pressions occidentalesPour M.da Silva Cunha, les pays africains subissent la pression des pays occidentaux à cause des accords et traités commerciaux existants, mais aussi du manque de production alimentaire qui favorise leur dépendance à l'Occident. En cela, les BRICS peuvent être très utiles. Un accord de paix initié par l'Afrique?Tout en félicitant les sept représentants des États africains qui participent à cette réunion, M.da Silva Cunha pense que l'idée des dirigeants africains est de se réunir et de négocier la paix. Elle doit arriver tôt ou tard. Le Forum économique international de Saint-Pétersbourg se déroule du 14 au 17 juin. Il réunit les délégations de plus de 130 pays.

