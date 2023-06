https://fr.sputniknews.africa/20230616/lalgerielorgne-sur-le-marche-russe-des-primeurs-1059973682.html

L’Algérie lorgne sur le marché russe des primeurs

Le groupe algérien Souakri, spécialisé dans les matériaux de construction et l’agriculture, vise le marché russe où il peut livrer ses tomates cerises, a annoncé Souakri Abdennour, PDG du groupe relayé par le site d'information algérien TSA. L’homme d’affaires fait partie de la délégation des chefs d’entreprise qui accompagnent le Président Abdelmadjid Tebboune à Moscou,M.Souakri avait précédemment déclaré à Sputnik que l'Algérie disposait de primeurs pour approvisionner considérablement la Russie en hiver. "Quand ici en Russie et en Europe c'est l'hiver, il n'y a pas de primeurs comme la tomate ou comme les concombres. Nous, nous sommes producteurs au Sud. Nous faisons cela au Sahara. Nous avons beaucoup à exporter vers la Russie", avait-il noté.Un domaine prioritaireConfiant envers le bon déroulement des échanges commerciaux russo-algériens, le patron du Groupe Souakri pense que grâce au Forum économique international de Saint-Pétersbourg actuellement en cours, les choses iront mieux.M.Souakri avait récemment confié à Sputnik que de son point de vue le domaine de l'agriculture était prioritaire pour développer un partenariat.Le futur en Afrique?Pour M.Souakri, l’Afrique est l’avenir et l’Algérie est la porte de ce continent. C’est un pays riche par sa jeunesse qui est aujourd’hui convoitée par tous les États développés, a-t-il conclu.Le Forum économique international de Saint-Pétersbourg se déroule du 14 au 17 juin. Il réunit des délégations de plus de 130 pays. Le Président Abdelmadjid Tebboune est intervenu ce vendredi 16 juin devant les participants à la session plénière, à laquelle il assistait aux côtés de Vladimir Poutine.

