Alger "a besoin d'une bouffée d'oxygène" et Moscou "a cette capacité à changer la donne"

Dans un monde multipolaire en vue, l'Algérie a pour optique de varier ses relations bilatérales et a jeté son dévolu sur la Russie avec qui elle avait déjà... 15.06.2023, Sputnik Afrique

Vu les changements qui s'opèrent dans le monde, l'Algérie est en quête de partenariats capables de satisfaire des besoins mutuels et le choix de l'Algérie s'est porté sans équivoque sur la Russie, a déclaré ce 15 juin à Sputnik Afrique Dr Abdelkader Mechdal, économiste algérien.Selon l'économiste algérien, le choix de la Russie est justifié par le changement opéré en Algérie dans le domaine économique et celui inscrit en Russie, mais aussi par "un environnement international aussi différent".Un partenaire sûr dans le domaine des céréalesPour M.Mechdal, l'Algérie est encore "dépendante de certains marchés et surtout celui de la France" dans le domaine des céréales, "donc c'est à partir de là que l'Algérie a voulu diversifier ses partenaires".Le Président algérien Abdelmadjid Tebboune effectue une visite d’État à Moscou depuis le 13 juin. Ce 15 juin, il s’est entretenu avec le Président Poutine. Les deux chefs d’État ont signé la Déclaration sur le partenariat stratégique approfondi. Les délégation des deux pays ont également signé plusieurs autres accords et documents.Pendant les entretiens, le Président russe Vladimir Poutine a qualifié l'Algérie de partenaire clé pour la Russie dans le monde arabe et en Afrique.

