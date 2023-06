https://fr.sputniknews.africa/20230614/la-monnaie-des-brics-est-bienvenue-pour-lemancipation-de-lafrique-selon-un-responsable-ivoirien-1059923826.html

La monnaie des BRICS "est bienvenue pour l’émancipation de l’Afrique", selon un responsable ivoirien

La monnaie des BRICS "est bienvenue pour l’émancipation de l’Afrique", selon un responsable ivoirien

Le Forum économique international de Saint-Pétersbourg a démarré. De nombreux hommes d’affaires, y compris africains, ont fait le déplacement. La délégation... 14.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-14T18:49+0200

2023-06-14T18:49+0200

2023-06-14T18:49+0200

zone de contact

podcasts

forum

relations économiques

saint-pétersbourg

souveraineté

partenaire

brics

afrique

russie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/0e/1059923331_0:70:1281:790_1920x0_80_0_0_e85fd4c0757f86e25bb1255de2ded183.jpg

La monnaie des BRICS «est bienvenue pour l’émancipation de l’Afrique», selon un responsable ivoirien Le Forum économique international de Saint-Pétersbourg a démarré. De nombreux hommes d’affaires, y compris africains, ont fait le déplacement. La délégation ivoirienne a pu compter sur l’appui d’Henri Doué Tai, président de la Chambre de commerce et d’industrie ivoiro-russe, qui a accordé un entretien à Sputnik Afrique.

Interrogé sur la souveraineté économique, thème du forum, Henri Doué Tai rappelle que la Côte d’Ivoire est libre de choisir ses partenaires:Avec ses partenaires, l'Afrique devrait commercer dans des monnaies qui ne lui sont pas imposées de l'extérieur, estime l’interlocuteur de Sputnik Afrique: "Je suis pour que notre pays quitte le Franc CFA".Selon lui, l’Afrique a besoin de sa propre monnaie convertible, imprimée sur son sol. La monnaie commune que les BRICS envisagent de créer serait également une solution pour le continent. "Elle est bienvenue pour l’émancipation de l’Afrique", affirme le président de la Chambre de commerce et d’industrie ivoiro-russe.Retrouvez également dans ce numéro- Aristide Koffi, David Gangan et Pascal Sawa N'Kragbo, hommes d’affaires ivoiriens, sur le Forum économique international de Saint-Pétersbourg.- Modibo Mao Macalou, économiste malien, sur la création d’une monnaie unique africaine.-Xavier Moreau, fondateur et directeur du Centre d’analyses politico-stratégiques Stratpol, sur le possible envoi par Washington de munitions à uranium appauvri à Kiev.Notre revue de presse abordera les sujets suivants:- Bamako qui recadre les ex-puissances coloniales- Des doutes à Washington sur la livraison d’armes à Kiev- L’Égypte qui réfléchit à commercer en devises locales avec certains pays des BRICS.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

saint-pétersbourg

afrique

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, forum, relations économiques, saint-pétersbourg, souveraineté, partenaire, brics, afrique, russie, аудио