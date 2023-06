https://fr.sputniknews.africa/20230614/ces-pays-africains-qui-vont-adapter-les-technologies-russes-de-production-de-linsuline-1059925499.html

Ces pays africains qui vont adapter les technologies russes de production de l’insuline

En dépit des sanctions occidentales, les technologies pharmaceutiques russes s’apprêtent à aborder les marchés des pays de la région MENA dont l’Algérie, le... 14.06.2023, Sputnik Afrique

En six mois, plusieurs pays d’Afrique du Nord et d’Amérique latine ont signé des contrats avec la société pharmaceutique russe Gueropharm spécialisée dans le développement et la production d’insuline, a fait révélé à Sputnik Irina Yemtchenko, responsable de la société, en marge du Forum économique de Saint-Pétersbourg.La société est aussi sur le point d’aborder le marché marocain.Gueropharm compte élargir sa présence dans la région MENA, parce que la diabète y représente un problème grave: "un habitant de la région sur cinq est atteint de diabète. La prévalence du diabète dans cette région est la plus élevée au monde", note la responsable.La société collabore également avec l’Arabie Saoudite. Ce pays fixe l’objectif de lancer une production locale des médicaments, qui font l’objet d’une demande de milliers de patients, et fait un focus sur les technologies bio les plus performantes, selon Mme Yemtchenko.Le développement du secteur pharmaceutique fait partie du programme Vision: 2030 lancé dans le cadre des réformes économiques et sociales déclarées par le gouvernement saoudien en 2016. Les technologies proposées dans ce programme par la Russie sont uniques et vont permettre à l’Arabie saoudite ainsi qu’à d’autres pays de la région MENA de mettre en place une production de l’insuline de A à Z et ne pas dépendre des importations de matières premières pour les médicaments.

