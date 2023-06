https://fr.sputniknews.africa/20230613/un-sous-marin-ennemi-detruit-par-la-flotte-russe-dans-la-mer-du-japon--video-1059884381.html

Un sous-marin ennemi "détruit" par la flotte russe dans la mer du Japon – vidéo

La Défense russe a publié une vidéo montrant des exercices opérationnels de la flotte du Pacifique. Lutte anti-sous-marine, combat naval et défense aérienne... 13.06.2023, Sputnik Afrique

Lors des exercices opérationnels de la flotte russe du Pacifique en cours dans les mers du Japon et d'Okhotsk, loin de leurs bases permanentes, des navires de guerre ont dépisté et détruit un sous-marin ennemi fictif. La Défense russe a partagé une vidéo montrant le travail des militaires qui y sont engagés.Pendant un exercice, la frégate Maréchal Chapochnikov, les grands bâtiments de lutte anti-sous-marine Amiral Tribouts et Amiral Panteleïev ont agi au sein d'un groupe tactique. Ils ont recherché et détruit un sous-marin "ennemi" avec des grenades sous-marines.Des exercices d'envergureEnsuite, les navires ont effectué des tirs d'artillerie conjoints contre des cibles maritimes et aériennes à l'aide de canons AK-100 de 100 mm.Les équipages ont également amélioré leurs compétences pratiques en traversant une zone "minée". Pour détruire une mine flottante fictive, ils ont utilisé un canon rotatif AK-630 de 30 mm.Les exercices ont réuni plus de 60 navires, quelque 35 aéronefs et plus de 11.000 militaires.

