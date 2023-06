https://fr.sputniknews.africa/20230605/plus-de-60-navires-et-35-avions-la-flotte-du-pacifique-russe-entame-des-exercices-denvergure-1059716923.html

Plus de 60 navires et 35 avions: la flotte du Pacifique russe entame des exercices d’envergure

Plus de 60 navires et 35 avions: la flotte du Pacifique russe entame des exercices d’envergure

Dans les eaux de la mer du Japon et de la mer d'Okhotsk, la flotte du Pacifique de la Russie a commencé des manœuvres navales avec la participation de plus de... 05.06.2023, Sputnik Afrique

Du 5 au 20 juin, des exercices opérationnels des diverses forces de la flotte du Pacifique russe se tiennent dans la zone maritime lointaine des eaux de la mer du Japon et la mer d'Okhotsk, a rapporté son service de presse.Les exercices se tiennent sous la direction du commandant de la flotte du Pacifique, l'amiral Viktor Liina, "conformément au plan de formation des corps militaires de commandement et de contrôle des forces pour 2023."Plus de 60 navires de guerre et navires de soutien de la flotte, environ 35 avions de l'aviation navale, des troupes côtières et plus de 11.000 militaires sont impliqués dans les manœuvres.Ce que les exercices vont impliquerAu cours d'actions, des groupes tactiques navals, en collaboration avec l'aviation navale, rechercheront et suivront de faux sous-marins ennemis, mèneront des exercices d'entraînement au combat contre des cibles de surface et aériennes, y compris des tirs de missiles et d'artillerie.En outre, les militaires testeront la défense aérienne des détachements maritimes, ainsi que la logistique et l’approvisionnement des forces en mer.

