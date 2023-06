Des milliers de militaires et plus de 40 navires russes participent à des exercices dans la Baltique

https://fr.sputniknews.africa/20230605/des-milliers-de-militaires-et-plus-de-40-navires-russes-participent-a-des-exercices-dans-la-1059720009.html

La Flotte russe de la Baltique a entamé des exercices impliquant jusqu'à 40 navires et plus de 3.500 militaires. Les manœuvres en mer et en terrains... 05.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-05T11:14+0200

2023-06-05T11:14+0200

2023-06-05T12:36+0200

La Défense russe a annoncé le début d’exercices de la Flotte russe de la Baltique ce 5 juin. Ils devraient durer jusqu'au 15 juin sous la direction du commandant de cette flotte, le vice-amiral Vladimir Vorobiev.Les manœuvres, qui se poursuivront en mer et en terrains d'entraînement dans la région de Kaliningrad, impliquent jusqu’à 40 bateaux de surface, vedettes et navires de ravitaillement, ainsi que des patrouilleurs et des corvettes et des navires-lance-missiles.De surcroît, plus de 3.500 militaires, jusqu'à 25 avions et hélicoptères, 500 unités d'équipements militaires et spéciaux participent aux exercices.Lors de la première étape de ceux-ci, les groupes tactiques navals de la flotte ont quitté leurs bases et déployé des groupements dans des zones désignées de la Baltique.Ceci a été précédé par un certain nombre d'exercices spéciaux, en outre, toutes les forces et troupes de la flotte de la Baltique ont été préparées au combat au plus haut niveau.Les exercices dans le PacifiquePlus tôt dans la journée, le ministère de la Défense a en outre fait part du coup d’envoi des exercices de la Flotte russe du Pacifique dans les eaux de la mer du Japon et de la mer d'Okhotsk.Ceux-ci impliquent plus de 60 navires de guerre et de ravitaillement, environ 35 avions de l'aéronavale, des forces côtières et plus de 11.000 militaires.

