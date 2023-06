https://fr.sputniknews.africa/20230613/institutions-internationales-loccident-en-fait-un-outil-de-gouvernance-globale-selon-un-expert-1059889402.html

Institutions internationales: L’Occident en fait un outil "de gouvernance globale", selon un expert

Institutions internationales: L’Occident en fait un outil «de gouvernance globale», selon un expert Après 1991, les institutions internationales ont été transformées «en plateformes de discussion en vue de satisfaire les intérêts des Occidentaux au détriment des autres pays et nations», affirme à L’Afrique en marche Léonid Golovko, professeur de droit à l’Université d’État de Moscou. Actuellement, un monde multilatéral est en marche.

Aujourd'hui, le système centré sur l'Onu traverse une crise profonde. La cause en est que des membres occidentaux de l'Organisation ont tenté de remplacer le droit international et la Charte des Nations unies par une sorte d'"ordre fondé sur des règles". Des "règles" qui n'ont jamais fait l'objet de négociations internationales transparentes et sont appliquées dans le but de contrecarrer le renforcement de nouveaux pôles de développement indépendants, à l’instar des BRICS et de l’Organisation de coopération de Shanghai.Dans le même sens, le Pr Golovko estime qu’après 1991 "les États-Unis se sont retrouvés avec leurs alliés, ou leurs satellites, comme une hyperpuissance sur la scène mondiale. Ayant les mains libres, les Occidentaux se sont employés à récupérer les institutions internationales pour les transformer, grâce à une bureaucratie qui leur est complètement acquise, en organismes de la gouvernance globale dictant leurs concepts et leurs choix politiques, économiques et culturels"."L’opération militaire spéciale russe en Ukraine a donné un brutal coup d’arrêt à la globalisation, ouvrant de nouvelles perspectives de retour au principe de souveraineté des États, le meilleur paradigme dont dispose l’humanité pour réorganiser ses relations internationales sur des bases plus claires et plus saines pour tous", conclut le Pr Léonid Golovko, soulignant qu’il va "falloir attendre avant de relancer le débat sur un nouveau format des organisations internationales. Il faut un minimum d’équilibre, d’équité et de justice dans les relations internationales pour éviter de rééditer les erreurs du passé".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

