https://fr.sputniknews.africa/20230613/combat-naval-et-lutte-anti-sous-marine-au-cur-des-exercices-denvergure-de-la-flotte-du-pacifique-1059882488.html

Combat naval et lutte anti-sous-marine: au cœur des exercices d’envergure de la flotte du Pacifique

Combat naval et lutte anti-sous-marine: au cœur des exercices d’envergure de la flotte du Pacifique

Combat naval, lutte anti-sous-marine et défense aérienne: voici comment se passent les exercices opérationnels des forces de la flotte du Pacifique. 13.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-13T13:28+0200

2023-06-13T13:28+0200

2023-06-13T13:28+0200

vidéo

vidéoclub

flotte russe du pacifique

marchal chapochnikov (grand bâtiment anti-sous-marin)

tirs

exercices navals

exercices

multimédia

défense

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/0d/1059881849_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_db0470cf6016e034537ccb7287d73aa8.jpg

Des navires s'entraînent loin de leurs bases permanentes, dans les eaux de la mer du Japon et de la mer d'Okhotsk. Pendant un exercice, la frégate Maréchal Chapochnikov, les navires anti-sous-marins Amiral Tribouts et Amiral Panteleïev ont agi en tant que membres d'un groupe tactique. Ils ont recherché et détruit un sous-marin "ennemi" avec des grenades anti-sous-marines. Ensuite, les navires ont effectué des tirs d'artillerie conjoints contre des cibles maritimes et aériennes à l'aide de canons AK-100 de 100 mm. Les équipages ont aussi amélioré leurs compétences pratiques en traversant une zone "minée". Pour détruire une mine flottante fictive, ils ont utilisé un canon rotatif AK-630 de 30 mm: Plus de 60 navires, quelque 35 avions et plus de 11.000 militaires participent à l'exercice.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

vidéo, vidéoclub, flotte russe du pacifique, marchal chapochnikov (grand bâtiment anti-sous-marin), tirs, exercices navals, exercices, multimédia, défense