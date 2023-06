https://fr.sputniknews.africa/20230611/une-orque-attaque-un-yacht-a-gibraltar-et-en-arrache-une-partie--video-1059844705.html

Une orque attaque un yacht à Gibraltar et en arrache une partie – vidéo

Une orque attaque un yacht à Gibraltar et en arrache une partie – vidéo

Cible d’attaques récurrentes d’orques au large du sud de l’Espagne, un marin a fait part d’un nouvel épisode de ce genre. Cette fois, un groupe d’orques a... 11.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-11T14:01+0200

2023-06-11T14:01+0200

2023-06-11T14:01+0200

gibraltar

orques

attaque

bateau

capitaine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103928/62/1039286204_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_fd11eaa318b802130ac9a10ead24ec42.jpg

Lors d'un voyage de livraison au large de Gibraltar, un yacht a été attaqué par une orque qui a mordu une partie du bateau.Le capitaine tchèque en question a déclaré auprès de Daily Mail avoir remarqué le "mouvement inhabituel du bateau" avant de voir un groupe de quatre ou cinq orques émerger.Il a conseillé à son équipage de rester calme et de ne pas interagir avec les animaux. Ceux-ci ont causé des dommages importants au bateau. L’équipage a dû utiliser les moteurs pour se diriger vers un port voisin, en Espagne, où ils ont été bloqués pendant 10 jours en attendant la livraison de nouveaux gouvernails.Sur la séquence partagée par le capitaine, il est possible de voir une orque avec le gouvernail arraché.Le stratagème respectéLe capitaine a d’ailleurs expliqué avoir subi des attaques d'orques dans la même zone par le passé. Selon lui, elles ont désormais leur propre stratégie d’attaque qu’elles affinent.Cet incident arrive alors que les attaques deviennent de plus en plus courantes au large de la côte sud de l'Espagne, mettant en danger de plus en plus de navires et d'équipages.

gibraltar

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

gibraltar, orques, attaque, bateau, capitaine