Un drone filme plusieurs orques en train de chasser et tuer un grand requin blanc, une première

Un drone filme plusieurs orques en train de chasser et tuer un grand requin blanc, une première

Pour la première fois, des scientifiques ont pu recueillir des preuves détaillées de la capacité des orques à chasser les grands requins blancs. La scène a été... 06.10.2022, Sputnik Afrique

Un groupe de chercheurs a relayé des images sur lesquelles cinq orques réussissent, au terme d’une course-poursuite d’une heure, à tuer un grand requin blanc et à en mutiler trois autres. Les événements se sont déroulés en mai dernier au large du port de Mossel Bay, au sud-ouest de l’Afrique du Sud. La vidéo a été filmée par hélicoptère et par drone.Les images, révélées dans une étude qui vient d'être publiée, représentent un élément de preuve sur le fait que ces mammifères sont bien capables de chasser l’un des plus grands prédateurs marins au monde.Orques, "prédateurs incroyablement efficaces"Selon Simon Elwen, spécialiste des mammifères marins et coauteur de l’étude, les orques sont des animaux "très intelligents et sociaux" tandis que "leurs méthodes de chasse en groupe en font des prédateurs incroyablement efficaces".Les orques sont connues pour s’en prendre à d'autres espèces de requins, mais les preuves d'attaques contre les grands blancs étaient auparavant limitées. L'étude n’explique toutefois pas les raisons de ce comportement.

