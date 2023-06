https://fr.sputniknews.africa/20230611/un-jeune-marocain-tue-en-pleine-course-de-taureaux-en-espagne--video-1059847105.html

Un jeune Marocain tué en pleine course de taureaux en Espagne – vidéo

Un Marocain est mort en Espagne après avoir reçu plusieurs coups de corne lors d’une course de taureaux. La police lui aurait déconseillé de participer à... 11.06.2023, Sputnik Afrique

Une course de taureaux dans la commune espagnole de Cedillo del Condado (province de Tolède) a viré au drame samedi dernier. Un jeune homme de 21 ans d’origine marocaine a été attaqué par l'un des animaux courant dans les rues de la ville. Celle-ci célèbre depuis jeudi sa fête patronale de Saint-Antoine de Padoue.Des proches difficiles à retrouverD'après des médias, la veille, la victime avait passé la nuit à faire la fête. La police et la garde civile l'aurait expulsé à plusieurs reprises de la zone de la course. Les agents auraient tenté de le dissuader de participer à l'événement, mais en vain.Il a ainsi fini par se faire encorner par un taureau. La bête lui a donné plusieurs coups, et le Marocain résidant au Pays basque est mort sur place. Il serait difficile de retrouver ses proches car personne ne sait où il vivait, la victime ayant donné des informations contradictoires à ses amis.

